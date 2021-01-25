Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

Brezilya'da uçak kazası: Başkan ve 4 futbolcu öldü

Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında, Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu ile uçağın pilotu hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Başkan ve 4 futbolcu öldü
AA

Palmas Futebol e Regatas kulübünden yapılan açıklamaya göre, Porto Nacional kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, yarın yapılacak maç için Goiania şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor." ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre; kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23),Guilherme Noe (28),Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) hayatını kaybetti. Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meksika Devlet Başkanı Obrador'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
DÜNYAMeksika Devlet Başkanı Kovid-19'a yakalandı
ABD'de New York Times yazarı, İran ajanı olmakla suçlandı
DÜNYANew York Times yazarına İran ajanı suçlaması
Portekiz Savunma Bakanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
DÜNYAPortekiz Savunma Bakanının testi pozitif çıktı
Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı
DÜNYAHollanda'da tansiyon yükseldi: 30 gözaltı
Trump'ın Senato'daki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak
DÜNYAABD'de Trump alarmı! 5 bin Ulusal Muhafız'a görev ...
SON DAKİKA Fransa'da kıtlık korkusu! Halk akın etti...
DÜNYAYüzde 200 arttı! Gıda stoklamaya başladılar
Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Portekiz'de Kovid-19'dan can kaybı en yüksek seviyeye çıktı
DÜNYA Portekiz'de can kaybı en yüksek seviyede
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz
DÜNYAİran: Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından ...
Son dakika haberi: İsrail'de yurt dışından gelen uçuşlar durduruldu - Haberler
DÜNYAİsrail'de yurt dışından gelen uçuşlar durduruldu
Son dakika haberi: İtalya'da 24 saatte 299 can kaybı - Haberler
DÜNYAİtalya'da 24 saatte 299 can kaybı