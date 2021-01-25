AA

Palmas Futebol e Regatas kulübünden yapılan açıklamaya göre, Porto Nacional kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, yarın yapılacak maç için Goiania şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor." ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre; kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23),Guilherme Noe (28),Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) hayatını kaybetti. Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.