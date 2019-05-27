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Brezilya'da hapishane kavgası: 15 ölü

DHA

Brezilya'da bir cezaevi yerleşkesinde ziyaret saatinde mahkûmlar arasında kavga çıkması sonucu 15 mahkûmun öldüğü belirtildi.

Brezilya

Olay, Brezilya'nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi'nde meydana geldi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, yerel saat ile 11:00 civarı, ziyaret saatleri sırasında mahkumlar arasında arbede çıktı ve bunun sonucunda 15 mahkum hayatını kaybetti. Olay 40 dakika içinde askeri polis tarafından kontrol altına alındı.

Hiçbir firarinin olmadığı ve cezaevinde silah bulunmadığına dair yapılan açıklamada, mahkûmların 'boğulma' ve 'diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma' sonucu öldüğü belirtildi. Ayrıca, açıklamada kamera kayıtlarının incelenip olaya karışanların tespit edileceği bilgisi yer alırken, olayın bir isyan değil mahkûmlar arası çıkan bir kavga olduğu vurgulandı.

Anisio Jobim Cezaevi'nde, 2017'nin ocak ayında çıkan ayaklanmada 56 hükümlü yaşamını yitirmiş, çok sayıda mahkûm kargaşadan faydalanarak firar etmişti.

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