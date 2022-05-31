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Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e çıktı, çok sayıda kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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HABERTURK.COM / AA
  • 01
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!

    Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e çıktığı açıklandı.

     

     
  • 02
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!

    Pernambuco Eyalet Valisi Paulo Camara, düzenlediği basın toplantısında, sağanağın tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle, 79'u cuma gününden bu yana olmak üzere 91 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

     

     
  • 03
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!

    Daha önce 56 olarak açıklanan kayıp sayısının tam olarak belirlenemediğini belirten Camara, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

     

     
  • 04
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!

    Camara, özellikle kritik durumdaki 12 bölgede çalışmaların sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu ilk saatlerin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi etkili bir şekilde harekete geçme zamanı. Bütün belediye başkanları ile bir çalışma planı hazırlamak için görüştüm." dedi.

     

     
  • 05
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!

    Camara, şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve altyapı gibi çalışmalar için 100 milyon Brezilya reali (21 milyon dolar) ayrıldığını duyurdu.

     

     
  • 06
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!

    Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kentte acil durum ilan edildi.

     

     
  • 07
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!

    Yetkililer, yağışlar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

     

     
  • 08
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!
  • 09
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!
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    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!
  • 11
    Brezilya'da sel felaketi: 91 kişi öldü, çok sayıda kişi aranıyor!

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