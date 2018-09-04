Brezilya'da yanan 200 yıllık müzede hangi eserler vardı?

Ulusal Müze, Brezilya'nın en eski müzesiydi

Pazar günü büyük bir yangının meydana geldiği Brezilya Ulusal Müzesi, dünyadaki en büyük doğal tarih koleksiyonlarından birine sahipti.

Bir zamanlar kraliyet ailesinin saray olarak kullandığı 200 yıllık bu müzenin koleksiyonunda ülke ve dünya tarihinin farklı dönemlerinden 20 milyon nesne vardı.

Müze koleksiyonunun bu devasa boyutu nedeniyle eserlerin yalnızca yüzde 1'i sergileniyordu.

Brezilya basını eserlerin "paha biçilemez" olduğunu ve yangının "hem ülke hem de kıta tarihi ve kültürü açısından bir felaket" olduğunu yazdı.

Eserlerin arasında Mısır'da bulunan dinozor ve mumya kalıntılarından Amerika kıtasında Kristof Kolomb öncesi döneme ait araçlara kadar çok sayıda tarihi obje vardı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, "Ulusal Müze koleksiyonunun yok olmasının Brezilya için yarattığı zararı ölçmek mümkün değil, 200 yıllık çalışma, araştırma ve bilgi birikimi yok oldu" dedi.

Brezilya basınına göre 2014 yılından beri binanın restorasyonu için ayrılan bütçenin yıllık 128 bin dolara düşürülmesi, binanın durumunun kötüleşmesine yol açmıştı.

BBC İspanyolca Servisi, müzede bulunan ve yok olma ihtimali bulunan en önemli eserleri inceledi.

1 - Luzia'nın iskeleti

Amerika kıtasında yaşamış bilinen en eski insan

Fransız ve Brezilyalı bilim insanlarından oluşan bir grubun Minas Gerais eyaletinde Lapa Vermalha adlı bir mağarada bulduğu kadının kalıntıları 11 bin 400 yaşındaydı.

Kıtada bulunan en eski insan kalıntısı unvanına sahip olan Luzia'nın kafatası yapısı, daha sonraki binyıllara ait kafataslarından farklıydı. Bu da bilim insanlarının Amerika'ya ilk yerleşen insanlarla ilgili teorilerini sorgulamasına yol açtı.

Öldüğünde 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen Luzia, müzenin en ilgi çeken eserleri arasındaydı.

2- Bendego meteoru

Meteor müzeye 1888 yılında getirilmişti

Yangında yok olmama ihtimali bulunan az sayıdaki eserden biri olan Bendego meteoru 1784 yılında Bahia eyaletinde bulunmuştu.

5,26 ton ağırlığında, iki metre uzunluğundaki bu metalik meteor, bulunduğu yıllarda bilinen en büyük ikinci gök taşıydı.

Folha de Sao Paulo gazetesine göre Bendego yangında erimemiş olsa bile yıkıntıların arasında onu bulmak kolay olmayacak.

3- Latin Amerika'daki en büyük Mısır koleksiyonu

700 parçadan daha büyük olan bu koleksiyon, kıtadaki en eski ve en büyük Mısır koleksiyonuydu.

Şa-Amun-en-su Hanım olarak bilinen mumya, müzenin en popüler eserlerinden biriydi

Koleksiyonun temeli, 1826'de tüccar Nicolau Fiengo'nun Fransa'nın Marsilya kentinde ünlü İtalyan seyyah ve arkeolog Giovanni Battista Belzoni'ye ait antik Mısır eserlerini satın almasıyla atılmıştı.

4- Kıtanın en büyük fosil koleksiyonlarından biri

Müzedeki fosillerden biri

Müzenin kataloğunda yer alan bilgilere göre koleksiyonlarında Latin Amerika'daki 56 bin türe ait fosil bulunuyordu.

5- Kıtanın en büyük Antik Yunan ve Roma koleksiyonu

Müzede Antik Yunan, Roma ve Etrüsk dönemlerine ait 750 eser yer alıyordu.

Müzedeki klasik dönem eserlerinden biri

Eserler hem nitelikleri hem de nicelikleriyle kıtanın en büyük klasik dönem koleksiyonunu oluşturuyordu.

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