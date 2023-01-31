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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun avukatı, müvekkilinin ABD'de kalmak için altı aylık turist vizesine başvurduğunu duyurdu.

Avukat Felipe Alexandre, başvurunun ABD'ye cuma günü ulaştığını belirterek, Bolsonaro'nun başvurusu beklemedeyken ABD'de kalacağını ifade etti.

Alexandre, "Biraz kafasını boşaltmak ve bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce birkaç ay Amerika Birleşik Devletleri'nde turist olmanın tadını çıkarmak istiyor. Altı ayın tamamını kullanıp kullanmayacağı ona ve hangi stratejiyi uygulamaya karar vereceğimize bağlı olacak" dedi.

Bolsonaro hem Brezilya hem de ABD kamuoyunda tartışılan bir figür olmaya devam ediyor. ABD kamuoyunun bir kısmı ve ABD Temsilciler Meclisi'nin 41 Demokrat üyesi, Bolsonaro'nun ülkeden gönderilmesini istiyor.

Fotoğraf: AP