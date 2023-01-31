Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'dan ABD'ye vize başvurusu - Dünya haberleri
ABONE OL

Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'dan ABD'ye vize başvurusu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Başkanlık Seçimi'ni rakibi Lula'ya kaybetmesinin ardından, görevi devretmesinden hemen önce gittiği ABD'de 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı.

Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'dan ABD'ye vize başvurusu - Dünya haberleri
HABERTURK.COM

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun avukatı, müvekkilinin ABD'de kalmak için altı aylık turist vizesine başvurduğunu duyurdu.

Avukat Felipe Alexandre, başvurunun ABD'ye cuma günü ulaştığını belirterek, Bolsonaro'nun başvurusu beklemedeyken ABD'de kalacağını ifade etti.

Alexandre, "Biraz kafasını boşaltmak ve bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce birkaç ay Amerika Birleşik Devletleri'nde turist olmanın tadını çıkarmak istiyor. Altı ayın tamamını kullanıp kullanmayacağı ona ve hangi stratejiyi uygulamaya karar vereceğimize bağlı olacak" dedi.

Bolsonaro hem Brezilya hem de ABD kamuoyunda tartışılan bir figür olmaya devam ediyor. ABD kamuoyunun bir kısmı ve ABD Temsilciler Meclisi'nin 41 Demokrat üyesi, Bolsonaro'nun ülkeden gönderilmesini istiyor.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa ve Avustralya'dan Ukrayna'ya kritik destek - Dünya haberleri
DÜNYA Fransa ve Avustralya'dan Ukrayna'ya kritik destek
Blinken, İsrail ve Filistin'i "sükûnetin sağlanması" için adım atmaya çağırdı - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'den İsrail'de 'iki devletli çözüm' vurgusu
Pakistan'da bir camiye intihar saldırısı: 59 ölü - Dünya haberleri
DÜNYA Pakistan'da intihar saldırısı: 59 ölü
ABD'de polis şiddeti sorgulanıyor - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'de gündem polis şiddeti
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin Barış Gücü kararına tepki - Dünya haberleri
DÜNYA Dışişleri'nden BM'nin 'Kıbrıs' kararına tepki
Polonya: NATO'da savunmaya en fazla pay ayıran ülke olabiliriz - Dünya haberleri
DÜNYA Polonya'dan 'NATO' açıklaması
Leonardo DiCaprio, yeni keşfedilen yılan türüne annesinin adını verdi
DÜNYA Yeni keşfedilen yılana ‘annesinin’ adını verdi
Tiktok istediği videonun viral olmasını sağlayan gizli bir özellik kullanıyor
DÜNYA Tiktok istediği videoyu viral yapabiliyor
Avusturya'da 6 çocuk mahzende bulundu
DÜNYA Avusturya'da 6 çocuk mahzende bulundu
Google cümlelerden beste yapan bir yapay zeka geliştirdi! MusicLM nedir, nasıl çalışır?
DÜNYA Google cümlelerden beste yapan bir yapay zekâ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.