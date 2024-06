Britney Spears'tan eski sevgilisi Justin Timberlake'in şarkısı eşliğinde erotik dans

Britney Spears ile Justin Timberlake 2000 - 2003 yılları arasında ilişki yaşamıştı. Spears, geçen yıl çıkardığı 'The Woman In Me' (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabında Timberlake ile ilişkisinden söz etmiş, hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını açıklamıştı.