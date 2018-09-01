Brondby - Midtjylland maç önü

Danimarka Süperlig maçında Brondby ile Midtjylland, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Brondby 13 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Midtjylland 14 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Brondby, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Midtjylland, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 738. İddaa'da Brondby kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Midtjylland kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Brondby önceki hafta Aalborg mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Midtjylland ise Horsens maçında 1-0 kazandı.

Brondby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Brondby, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Midtjylland, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Midtjylland 5 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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