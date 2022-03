Zor Ölüm, Mavi Ay ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hollywood yıldızı Bruce Willis'in hastalığı sebebiyle oyunculuğu bıraktığı açıklandı. Açıklamanın ardından Bruce Willis'in hayatı, yaşı, kariyeri ve hastalığı araştırılıyor. Peki, Bruce Willis kimdir, kaç yaşında? Oyunculuğu neden bıraktı? İşte konuya ilişkin detaylar...

BRUCE WİLLİS KİMDİR?

Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak 9 Mart 1955'te Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Sonrasında ise New York'a yerleşti.

Altın küre ve Emmy ödüllü dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapan yıldız, dizilerde yer almasının ardından "Zor Ölüm" gibi ünlü aksiyon filmlerinde yer almıştır. "Moonlighting" isimli televizyon dizisindeki David Addison rolü ile yıldızı parlayan Willis, 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşanmıştır. Üç çocuk babası olan Willis, 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile evlenmiştir.

BRUCE WİLLİS NEDEN OYUNCULUĞU BIRAKTI?

Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunları yaşadığı ve beyin damar hastalıklarının önemli belirtilerinden biri olan Afazi teşhisi konulduğu açıklandı. Oyuncunun ailesi, Bruce Willis'in hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

BRUCE WİLLİS'İN BAŞLICA FİLM VE DİZİLERİ

1980 The First Deadly Sin-Lokantaya giren adam

1980 A Guru Comes Extra

1982 The Verdict

1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

1987 Blind Date Walter Davis

1988 Sunset Tom Mix

1988 Die Hard John McClane

1989 In Country Emmett Smith

1989 Look Who's Talking Mikey (Seslendirme)

1989 That's Adequate Himself

1990 Die Hard 2 John McClane

1990 Look Who's Talking Too Mikey (Seslendirme)

1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

1991 Mortal Thoughts James Urbanski

1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins

TV DİZİLERİ

1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"

1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"

1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm

1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid (Seslendirme)

1997 Mad About You Amnesia Patient, "The Birth Part 2"

1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"

2000 Friends Paul Stevens (Üç bölüm)

2002 True West Lee Televizyon filmi

2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"

YAPIMCISI OLDUĞU ESERLER

1988 Sunset (Yardımcı yapımcı)

2002 The Crocodile Hunter: Collision Course (Yapımcı)

2007 The Hip Hop Project (Yardımcı yapımcı)