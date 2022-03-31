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Afazi nedir? Bruce Willis'in hastalığı afazi belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler

Hollywood aktörü Bruce Willis’in afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktığı öğrenildi. Bir diğer adıyla söz yitimi olarak bilinen afazi hastalığı kognitif fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanıyor. Peki, Bruce Willis'in hastalığı afazi nedir? İşte, Afazi belirtileri ve tedavisi..

  • 01
    Afazi nedir? Bruce Willis'in hastalığı afazi belirtileri neler ve tedavisi nasıl yapılır? Afazi hastalığı hakkında merak edilenler

    Mavi Ay, Ucuz Roman ve Zor Ölüm yapımlarında adını geniş kitlelere duyuran Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakıyor. Üzücü haberin ardından Ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis'in hastalığı afazi belirtileri ve tedavisi gündeme geldi. Peki, afazi nedir, belirtileri nelerdir? İşte, Bruce Willis'in hastalığı hakkında merak edilenler…
  • 02
    Afazi nedir? Bruce Willis'in hastalığı afazi belirtileri neler ve tedavisi nasıl yapılır? Afazi hastalığı hakkında merak edilenler

    AFAZİ NEDİR?

    Klinik olarak beyin parankimindeki  bir lezyon neticesinde oluşan tabloya inme denir. Parankim kanaması, subaraknoid kanama ve beyin damarlarında tıkanma gibi farklı nedenlere bağlı olarak gelişim gösterir. Afazi hastalığı sonucunda hastalarda çeşitli duyusal, motor ve kognitif fonksiyon bozuklukları oluşur. 
  • 03
    Afazi nedir? Bruce Willis'in hastalığı afazi belirtileri neler ve tedavisi nasıl yapılır? Afazi hastalığı hakkında merak edilenler

    Beyin damar hastalıklarının önemli belirtilerinden biri olan Afazi, beyin hasarı sonucu oluşan ve dil işlevlerinin bozulması veya tamamen kaybolması anlamına gelen bir bozukluktur. İnmenin akut safhasında afazi % 21- 38 oranında görülür. Afazi farklı etyolojilere bağlı olarak ortaya çıkan bir sendromdur ve yüksek oranda mortalite, morbitide ve ekonomik kayba sebep olur.
  • 04
    Afazi nedir? Bruce Willis'in hastalığı afazi belirtileri neler ve tedavisi nasıl yapılır? Afazi hastalığı hakkında merak edilenler

    AFAZİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

    Beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, tekrarlama, okuma-yazma ve konuşulanı anlama gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu olan afazi, genellikle travma veya inme sonucunda ortaya çıkar.

    Afazi rahatsızlığı sonrasında kişinin planlama, problem çözme, basit etkinlikleri yerine getirme ve karar verme becerileri etkilenebilir.

    Afazi hastalığı olan birey bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli aşamaları oluşturmakta güçlük çekebilir.
  • 05
    Afazi nedir? Bruce Willis'in hastalığı afazi belirtileri neler ve tedavisi nasıl yapılır? Afazi hastalığı hakkında merak edilenler

    AFAZİ TEDAVİ YÖNTEMİ

    Afazi hastalığı tipi, şiddeti ve hangi olaya bağlı olarak ortaya çıktığının bilinmesi, uygulanacak tedavi protokolü ve prognoz takibi açısından oldukça önemlidir. Afazi hastalığı tanısında çeşitli testler yapılır. Bu testlerde spontan konuşma, okuma-yazma, anlama, tekrarlama ve isimlendirme fonksiyonları değerlendirilir. Afazi tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda bugüne kadar birçok farklı yöntem denenmiştir. Bunlar arasında çeşitli ilaç tedavileri ve konuşma terapileri de yer almaktadır. Bazı hastalarda sadece konuşma terapisi, bazı hastalarda ise hem konuşma hem de ilaç tedavisi bir arada denenmiştir.

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