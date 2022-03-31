AFAZİ TEDAVİ YÖNTEMİ

Afazi hastalığı tipi, şiddeti ve hangi olaya bağlı olarak ortaya çıktığının bilinmesi, uygulanacak tedavi protokolü ve prognoz takibi açısından oldukça önemlidir. Afazi hastalığı tanısında çeşitli testler yapılır. Bu testlerde spontan konuşma, okuma-yazma, anlama, tekrarlama ve isimlendirme fonksiyonları değerlendirilir. Afazi tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda bugüne kadar birçok farklı yöntem denenmiştir. Bunlar arasında çeşitli ilaç tedavileri ve konuşma terapileri de yer almaktadır. Bazı hastalarda sadece konuşma terapisi, bazı hastalarda ise hem konuşma hem de ilaç tedavisi bir arada denenmiştir.