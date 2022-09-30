BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI



Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürüldü. Ünlü aktörün, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım." ifadelerini kullanmıştı.