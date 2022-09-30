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Bruce Willis'ten tarihi karar: Artık 'dijital ikizi' oynayacak!

'Afazi' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, 'deepfake' teknolojisi kullanılarak 'dijital ikiz'inin kendisi yerine oyunculuğa devam etmesi için bir anlaşma yaptı

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  • Bruce Willis'ten tarihi karar: 'Deepfake' teknolojisiyle sinemada yer alacak

    Geçtiğimiz mart ayında Bruce Willis'in ailesi, ünlü oyuncunun yakalandığı 'afazi' (söz yitimi) hastalığı sebebiyle zorunlu emeklilik kararı aldığını duyurmuştu. Willis'in beyninin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' hastalığı teşhisi konulmuştu.
  • Bruce Willis'ten tarihi karar: 'Deepfake' teknolojisiyle sinemada yer alacak

    'DİJİTAL WILLIS' BEYAZPERDEDE OLACAK

    67 yaşındaki ünlü aktör, 'Deepcake' adlı bir şirketle anlaşma yaptı. Anlaşma, oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in 'dijital ikizi'nin projelerde görünmeye devam etmesini mümkün kılacak.
  • Bruce Willis'ten tarihi karar: 'Deepfake' teknolojisiyle sinemada yer alacak

    Willis, firmanın Ukraynalı CEO'suna görüntü haklarını sattı. Yapay zeka destekli içerik optimizasyonu sayesinde de mühendisler Willis'in dijital ikizini yarattı. Geçen yılın ağustos ayında Willis'in 'dijital ikiz'i bir Rus telekom firmasının reklam filminde yer aldı. Ünlü oyuncu, hastalığı yüzünden emekliye ayrılmış olsa da 'dijital ikiz'i ile beyazperdede varlığını sürdürebilecek.
  • Bruce Willis'ten tarihi karar: 'Deepfake' teknolojisiyle sinemada yer alacak

    BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI

    Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürüldü. Ünlü aktörün, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bruce Willis'ten tarihi karar: 'Deepfake' teknolojisiyle sinemada yer alacak

    'MAVİ AY' DİZİSİYLE TANINDI

    Emmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,5 milyar dolar gişe yaptı.

    Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.

    Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.

    'Die Hard' (Zor Ölüm),  'Pulp Fiction' (Ucuz Roman) ve 'Armageddon' filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktı.

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