Brüksel'de

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Belçika Temsilciliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Belçika'da görevli askeri erkanın yanı sıra KKTC, Azerbaycan gibi ülkelerin büyükelçilikleri ve Türk sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dualarla başlayan törende konuşan Büyükelçi Ulusoy, 15 Temmuz terörist darbe girişiminin Avrupa yakın tarihindeki en kanlı darbe saldırısı olduğunu, darbeci teröristlere Türk halkının gereken yanıtı verdiğini söyledi.

Türkiye’nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle meşru mücadelesinin süreceğini vurgulayan Ulusoy, FETÖ’nün sadece Türkiye değil varlık gösterdiği bütün ülkeler için tehdit arz ettiğini, genç dimağları zehirleyen FETÖ iltisaklı okulların ve sözde STK'lerin en büyük tehlikelerden birisini teşkil ettiğini kaydetti. Ulusoy, STK'lerin de hem Belçika hem de Türk toplumunu FETÖ tehlikesi konusunda uygun vesilelerle uyarmalarının önemine işaret etti.

Törende, Büyükelçiliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında tertiplediği resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençlere de ödülleri takdim edildi.

Ayrıca Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisi, Belçika'da yaşayan vatandaşların ziyaretine açıldı.