HABERTURK.COM

Güney Koreli müzik grubu BTS, ilk defa tamamı İngilizce olan bir single'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Grup, şarkıda ABD pop kültürüne göndermelerde bulunarak, salgın nedeniyle zor zamanlar geçiren dinleyicileri eğlendirmeyi amaçladı.

BTS'nin 'Dynamite' adlı şarkısı, ilk 24 saatte YouTube'da 100 milyondan fazla izlenerek gruba rekor getirdi. Klip, yayınlanır yayınlanmaz 3 milyondan fazla kişi tarafından aynı anda izlendiği için YouTube Premiere (ilk gösterim) rekorunu da kırdı.

Öte yandan YouTube'da '24 saatte en çok izlenme rekoru' 2 aydır yine Güney Koreli bir grup olan Blackpink'in 86.3 milyon izlenme ile 'How You Like That' şarkısının elindeydi.

BTS son olarak Nisan 2019’da piyasaya sürdüğü 'Map of the Soul: Persona' albümünün çıkış parçası 'Boy With Luv' ile bu rekoru eline almıştı (74.6 milyon). 'Dynamite' parçasının videosunda bir önceki parçada olduğu gibi gibi Lumpens yapım şirketinin imzası var.

YouTube, Eylül 2019’dan bu yana satın alınan izlenmeleri '24 saatte en çok izlenme' sayacına dahil etmiyor, yalnızca organik izlenmeler dikkate alınıyor.