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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu akşam TV’de neler var? 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı

Hafta sonunun ilk gününü eviden geçiren milyonlarca vatandaşımız, bu akşam televizyonda neler olduğunu merak etmeye başladı. Birbirinden eğlenceli dizi, film ve yarışmaların olduğu akşamın yayın akışını bir araya getirdik. İşte 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı...

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  • Bu akşam TV’de neler var? 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bugünkü dizi ve filmler hangileri?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    19:00 Ana Haber

    20:00 Mükemmel Eşleşme

    23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • Bu akşam TV’de neler var? 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bugünkü dizi ve filmler hangileri?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18:45 SHOW Ana Haber

    20:00 Kapımdaki Casus;

    21:45 Kaçış Planı 3

    23.30 Kapımdaki Casus
  • Bu akşam TV’de neler var? 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bugünkü dizi ve filmler hangileri?

    ATV YAYIN AKIŞI

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)

    22:50 Aşk Bu Mu? (Yerli Sinema)

    00:55 Aşk Bu Mu?(Yerli Sinema)
  • Bu akşam TV’de neler var? 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bugünkü dizi ve filmler hangileri?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Kanlı Nigar (Yerli Sinema)

    21:45 Kazanan Restoran

    23:00 İlk Buluşma

    23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
  • Bu akşam TV’de neler var? 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bugünkü dizi ve filmler hangileri?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:45 Göktaşı Kıyameti (Yabancı Sinema)
  • Bu akşam TV’de neler var? 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bugünkü dizi ve filmler hangileri?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    18:45 Star Haber

    20:00 İbo Show

    23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

    00:45 Ah Nerede
  • Bu akşam TV’de neler var? 13 Ağustos Cumartesi TRT1, Fox, TV8, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bugünkü dizi ve filmler hangileri?

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    15:45 Salur Kazan (Yerli Sinema)

    18:00 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Gazete Magazin

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