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        Haberler Yaşam Bu fotoğraflar hafta sonunu keyifle geçirmenizi sağlayacak! İşte çocukların komik halleri

        Bu fotoğraflar hafta sonunu keyifle geçirmenizi sağlayacak! İşte çocukların komik halleri

        Çocuklar, dünyaya bakış açıları ve yaratıcı düşünme tarzlarıyla herkese ilham veriyor. Doğru anda çekilen bir fotoğraf karesi, hem şu ana hem de geleceğe dair her zaman komik olarak kalacak bir anı yaratıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:49
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        1

        "Fizik dersinin neden önemli olduğunun bir başka sert örneği!"

        2

        "Çocuk annemin Ralph Lauren çantasının her yerini çizdi."

        3

        "Hadi doğrudan ateşe dokunalım."

        4

        "Annem bana bu fotoğrafı gönderdi."

        5

        "Rafları doldurmak istedi."

        6

        "Konserve kutusunun içine sıkışan çocuğun kafası itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı."

        7

        "Home Depot'taki bu çocuk."

        8

        "Kaşık kullanmak zordu."

        9

        "Harika gidiyorsun."

        Kaynak: Reddit

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