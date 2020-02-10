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Merhaba sevgili Habertürk izleyicileri… Yepyeni bir haftaya giriş yaptık. Bu haftaya baktığımızda 9 Şubat’ta Aslan burcunda meydana gelen Dolunay'ın etkileri devam edecek. 16 Şubat’ta ise Mars Oğlak burcuna geçecek. İş hayatınızın yoğunlaşacağı, patronlarınızın biraz zorlayacağı bir hafta olabilir. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 10-16 Şubat haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları… Kariyerinizin yoğunluk kazanacağı bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu hafta, özellikle iş hayatınız etkilenecek. Çok daha fazla emek sarf etmeniz gerekecek iş ortamınızda. Ayrıca bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir. Bir şeylere çok emek vereceksiniz fakat sonunda karşılığını alacaksınız. Çok çalışmanın verdiği stresle biraz sesinizi yükseltebilirsiniz. Daha dikkatli olmanızda, sinirlerinize hakim olmanızda fayda var. Zaten 17 Şubat’ta Merkür, Balık burcunda gerileyecek. Merkür gerilemesinin etkilerini yavaştan hissedeceğiz. O nedenle daha iyimser olmaya çalışmalısınız.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa burçları… 10 Şubat haftasında seyahatler, eğitim ve kariyer ön plana çıkacak. 9 Şubat’ta gerçekleşen Dolunay'ın etkileri devam ediyor. Biraz daha evcimen olmak isteyecek ve evle alakalı işlerinize yoğunlaşacaksınız. 16 Şubat’ta Mars Oğlak burcuna geçiyor. Bu hafta ve önümüzdeki dönemlerde eğitiminize ağırlık vereceksiniz. Kendinizi geliştirmek için çaba harcayacaksınız ve emeklerinizin karşılığını kariyerde kazanacaksınız. Bunun yanında bu aralar ani seyahat planları da gündemde olabilir.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Yeni haftada eğitim ve para konularına yoğunluk vereceksiniz. 9 Şubat’ta gerçekleşen Dolunay'ın eğitim alanında çalışmanız, çabalamanız gerektiğinin sinyalini vermişti. Bu etkiler yeni haftada da devam edecek. Ayrıca 16 Şubat’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle para konularında birikime ve tasarrufa gideceksiniz. Yaşamınızı garantiye almak ya da gelecekle ilgili planlar için harcamalarınızı kısmak isteyeceksiniz. 17 Şubat’taki Merkür gerilemesinden önce yanlış anlaşılmalar olabilir. Dikkatli olun.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Aşk ve ilişkilerinizde şanslı bir sürece girdiğiniz, parlak bir hafta sizleri bekliyor. Kariyerde de güzel gelirler elde edebilir ve yükselişe geçebilirsiniz. Zaten geçtiğimiz hafta gerçekleşen Dolunay, size maddi anlamda desteklemeye devam ediyor. Bunun yanında 16 Şubat’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle ilişkilerde aşk ve heyecan hakim olacak. Partnerinizle aranızda muhteşem bir uyum ve çekim olabilir. Yalnızlar da üzülmesin. Çünkü gönlünü ilginç bir kişiye kaptırabilir.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Ekonomik anlamda kendinizi sağlama alacağınız, gelirlerinizin artacağı güzel bir hafta olacak. Borçlarınızı kapatmak için elinize güzel paralar geçebilir. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Dolunay'da duygusal olarak çöküşler yaşamış olabilirsiniz. Bu etkilerden yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. 16 Şubat’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle daha hırslı ve planlı olacaksınız. Kariyerde enerjiniz yerine geliyor. Aşkta ise pozitif ve mutlu bir süreçtesiniz. Yalnız Aslanlar bu dönem yeni insanları hayatlarına alabilir.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni haftada parasal konularda şanslı etkilerle karşılaşabilirsiniz sevgili Başaklar… Elinize geçecek paralarla borçlarınızı ödeyebilir, kendinize harcamalar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız oldukça güzel. Evli ve birlikteliği olan Başak burçları daha samimi ve sıcak bir hava yakalayacak… Zaten Şubat’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle hayatınızda tutku hakim olacak. Birlikteliğinizde gelgitler olsa da oldukça heyecan verici bir sürece giriyorsunuz. Ancak Merkür gerilemesinden önce agresif tavırlar sergileyebilirsiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Yeni haftayla beraber aşk hayatınız renkleniyor. Partnerinizle aranızda duygu yoğunluğu yaşanabilir. Sevdiğinizin küçük jestleriyle mutlu olabilirsiniz. 9 Şubat’ta gerçekleşen Dolunay’ın etkileri devam ederken bol bol gezecek ve arkadaşlarınıza vakit ayıracaksınız. 16 Şubat’ta Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle aile meselelerine yoğunlaşacaksınız. Büyüklerinizle aranızda sesler yükselebilir. Sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Ayrıca taşınma, dekorasyon gibi ev işlerine yoğunluk verebilirsiniz.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları… Yeni haftada güzel sürprizlere kendinizi hazırlayın. Özellikle de aşk ve ilişki hayatınızda. Bu aralar partnerinizden güzel fikirler, hediyeler gelebilir Yalnızsanız da heyecan dolu bir beraberliğe adım atabilirsiniz. 9 Şubat’ta gerçekleşen Dolunay, kariyerde fırsatlar sunmaya devam ediyor. Haftanın son gününde Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle eğitiminize ve kariyerinize yoğunlaşacaksınız. Yapmanız gereken çok iş olsa da plan ve iş bölümüyle yükünüzden kurtulacaksınız. Sadece Merkür retrosunun etkileri başlamışken biraz sabırlı olmanız gerekiyor.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Yoğun tempoda çalışacağınız fakat hayatın renklerinden de geri kalmayacağınız güzel bir hafta yaşayacaksınız. Özellikle yalnızsanız bu aralar aşk kapınızı çalabilir. 7 Şubat’ta Venüs’ün Koç burcuna geçmesi, heyecan verici beraberliklerin sinyalini vermeye devam ediyor. 16 Şubat’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle para meselelerine odaklanacaksınız. Paranızı artırmak için çaba vereceğiniz bu süreçte aman riskli işlerden kaçının. Bunun yanında 17 Şubat’ta Merkür gerilemesi yaşanacak. O nedenle yarım kalan işlerinizi tamamlamanızda fayda var.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Yeni haftada biriktirdiğiniz parayı değerlendirmek veya girişimleriniz için kredi çekmek için harekete geçiyorsunuz. Uzun süredir plan yaptığınız bir projeniz varsa işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Fakat 17 Şubat’ta Merkür retrosu başlayacak. Bu nedenle işlerinizi ya tamamlayın ya da retro sonrasına bırakın. Yani 10 Mart’a… Zaten 16 Şubat’ta Mars'ın Oğlak burcuna geçişi projelerinizde sizleri destekleyecek. Bu nedenle hiç tereddüt etmenize gerek yok!

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… 10 Şubat haftasında vaktinizi daha çok evinize ve ailenize ayırmak isteyeceksiniz. Kardeşlerinizle, kuzenlerinizle eğlenceli planlar yapabilir, aranızda sorunlar varsa da buzları eritebilirsiniz. 16 Şubat’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle, sıkıntılarınızı, dertlerinizi başkalarıyla paylaşmalı ve içinizde biriktirmemelisiniz. Çünkü bu sancılı süreç daha sonra sağlığınıza zarar verebilir. İlişkilerin de sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına memnun olmadığınız konu ve davranışları yansıtmalısınız. 17 Şubat’ta başlayacak Merkür gerilemesinin öncesinde ise işlerinizi özellikle para ve bankacılık meselelerini tamamlamalısınız. Çünkü gerileme zamanı sıkıntılar yaşanabilir.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız. Sevgili Balıklar… Yeni haftayla beraber iletişimde biraz daha aktif olacaksınız. Yapmak istediğiniz projeleri gerçekleştirmek için kendinizde enerji bulacaksınız. İş hayatınız oldukça güzel. Zam, terfi gibi güzel haberler alacaksınız ve bu motivasyonlarla daha istekli bir şekilde çalışacaksınız. 16 Şubat’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle arkadaşlarınızla, dostlarınızla vakit geçireceksiniz. Sağlığınız da oldukça iyi. Kaybettiğiniz enerjiyi geri kazanıyorsunuz.