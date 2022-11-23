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Bu il ve ilçelere dikkat! İşte fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

Türkiye fay hattı üzerinde olan il ve ilçeler, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz...

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  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    Düzce'de gerçekleşen depremin ardından İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin depremselliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yurt genelinde 2'si tartışmalı olmak üzere 24 kentin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 il alanında, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı. İşte, Türkiye'de fay hattı üzerinde bulunan 45 il ve 110 ilçe listesi...
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    İŞTE FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 110 İLÇEMİZ

    45 il alanının içinde kalan ve fay hattı üzerinde bulunan ilçelerimiz:

    ADIYAMAN: Gölbaşı
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

    ANKARA: Şereflikoçhisar
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    ANTALYA: Demre

    AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    BALIKESİR: Gönen, Manyas

    BATMAN: Kozluk
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

    BOLU: Gerede, Yeniçağa
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

    ÇANAKKALE: Çan, Yenice
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    ÇORUM: Lâçin

    DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    DİYARBAKIR: Lice

    DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    ELAZIĞ: Palu, Sivrice

    ERZİNCAN: Üzümlü
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    ESKİŞEHİR: İnönü

    GAZİANTEP: İslahiye
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    HAKKARİ: Şemdinli

    HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

    İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

    KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    KIRIKKALE: Keskin

    KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

    KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    KÜTAHYA: Gediz, Simav

    MALATYA: Akçadağ
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

    MERSİN: Çamlıyayla, Mut
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    MUĞLA: Menteşe, Milas

    MUŞ: Korkut, Varto
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    NİĞDE: Altunhisar, Bor

    OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

    Ş.URFA: Bozova
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    SİİRT: Eruh

    ŞIRNAK: Beytüşşebap

    SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli
  • Bu il ve ilçelere dikkat! İşte Türkiye'de fay hattı üzerindeki 45 il ve 110 ilçemiz!

    TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

    VAN: Çaldıran, Özalp

    YALOVA: Altınova, Çınarcık

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