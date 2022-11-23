Düzce'de gerçekleşen depremin ardından İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin depremselliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yurt genelinde 2'si tartışmalı olmak üzere 24 kentin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 il alanında, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı. İşte, Türkiye'de fay hattı üzerinde bulunan 45 il ve 110 ilçe listesi...