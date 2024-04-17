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        Haberler Gündem Bu kez minibüs kaldırıma çıktı!

        Avcılar’da kaldırımdan giden minibüs sürücüsüne 2 bin 70 lira para cezası

        İstanbul'da kaldırımdan giden taksi ve TIR'dan sonra bu kez bir minibüs akılalmaz görüntülere yol açtı. Avcılar'da yaşanan olayda minibüsün cadde yerine kaldırımda ilerlediği görüldü. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından kimliği belirlenen sürücüye 2 bin 70 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:04
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        Bu kez minibüs kaldırıma çıktı!
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        İstanbul'da cadde yerine kaldırımda ilerleyen minibüs sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Minibüs sürücüsüne 2 bin 70 TL para cezası kesildi.

        Avcılar-Küçükçekmece arasındaki D100 yan 16 Nisan Salı günü sabah saatlerinde minibüs sürücüsü kaldırıma çıkarak ilerlemeye başladı. Kaldırımda hızla giden sürücü trafik kurallarını hiçe saydı. Minibüsün kaldırımda ilerlediği anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

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        CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine harekete geçti.

        Polis ekipleri minibüsü A.G.’nin kullandığını belirledi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun Trafik yer işaretlemelerine uymamak maddesinden 690 lira, Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddesinden 690 lira, Saygısızca araç kullanmak maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 lira idari para cezası kesildi. Sürücü, adli işlemler için Avcılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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