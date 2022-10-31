Hem yetişkinlerin hem de çocukların severek tükettiği sağlıklı meyvelerden biri olan muzun kabuğunun da şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Muzun kendisi kadar kabuğunun da içeriğinde bulunan bileşenler insan sağlığında pek çok soruna doğal çözüm oluyor.