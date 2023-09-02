Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü! Elazığ'da kan donduran bir olay yaşandı. İki grubun silahlı kavgasında, 26 yaşındaki Cumhur Kaya öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaya'nın yaralı babası 57 yaşındaki Hüseyin Kaya'ya ise sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında, ambulansa gelen şüpheli, ateş etti. Baba ve oğlunun öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da olay, öğleden sonra Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

ÖNCE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kavgada Cumhur Kaya (26) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

AMBULANSTA BABAYI DA VURDULAR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde olan Hüseyin Kaya'yı (57) alıp taşıdıkları ambulansta müdahale ederken, karşı taraftan 1 şüpheli gelip tabancayla yaralıya ateş etti.

BABASI DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulanstaki Hüseyin Kaya da yaşamını yitirirken, diğer yaralı ise başka bir ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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