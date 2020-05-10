Son dakika haber! Bu saati bekliyorlardı! 65 yaş ve üstü sokaklarda - Haberler

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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle kaldırılırken, saat 15.00'e kadar uygulama sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı izni getirileceğini açıklamıştı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs Pazar günü dışarı çıkacak olmalarından dolayı parklar ve banklar dezenfekte edildi.

09.30'DA SOKAĞA ÇIKTI

Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişilere bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Şişli'de Kadırgalar Caddesi'nde saat 09.30'da sokağa çıkan bir vatandaş, "Ben bugün bir saat erken çıktım. Hoş görürler diye düşündüm" dedi.

Adını ve yaşını söylemeyen vatandaş elindeki poşetiyle yoluna devam etti.

BAKAN KOCA BUGÜN SOKAĞA ÇIKACAK KİŞİLERE SESLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilere seslenerek, "Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, bugün 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ardı ardında iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN PARKLAR VE BANKLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Kızılcahamam Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs Pazar günü dışarı çıkacak olmalarından dolayı park ve bankları dezenfekte etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirlenen gün ve saatte dışarı çıkabileceklerini açıklamış, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile de detayları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bu kapsamda 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkabilecek. Karar dolayısıyla bazı belediyeler çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için parklar ve oturma gruplarını dezenfekte etti.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma serbestliğinde, sosyal mesafe konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.