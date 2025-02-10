Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Bu sergiyi 600 bin kişi gezdi

        Bu sergiyi 600 bin kişi gezdi

        İstanbul Modern'in 9 Şubat'ta sona eren "Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman" başlıklı sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Elisasson'un 30 yıllık pratiğindeki ilişkiler ağını gözler önüne seren sergiyi 600 bini aşkın kişi gezdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu sergiyi 600 bin kişi gezdi
        ABONE OL

        Günümüzün en dikkat çekici sanatçılarından biri olarak kabul edilen Olafur Eliasson’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” 9 Şubat’ta sona erdi.

        Küratörlüğünü müze ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci’nin üstlendiği sergi, sanatçının 30 yıllık kariyeri boyunca odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi başlıklara duyduğu ilgiyi yansıttı. 7 Haziran 2024–9 Şubat 2025 tarihleri arasında izleyiciyle buluşan sergi, sanatçının üretiminin merkezinde yer alan temaları farklı yönleriyle keşfetme imkânı sundu.

        “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman”, katılımcılığı önceliklendiren çok katmanlı anlatısıyla, İstanbul Modern ziyaretçileri, müze mimarisi ve Boğaziçi’yle de etkileşim kurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Olafur Eliasson
        #İstanbul Modern
        #sergi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"