Bu sergiyi 600 bin kişi gezdi

Günümüzün en dikkat çekici sanatçılarından biri olarak kabul edilen Olafur Eliasson’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” 9 Şubat’ta sona erdi.

Küratörlüğünü müze ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci’nin üstlendiği sergi, sanatçının 30 yıllık kariyeri boyunca odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi başlıklara duyduğu ilgiyi yansıttı. 7 Haziran 2024–9 Şubat 2025 tarihleri arasında izleyiciyle buluşan sergi, sanatçının üretiminin merkezinde yer alan temaları farklı yönleriyle keşfetme imkânı sundu.

“Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman”, katılımcılığı önceliklendiren çok katmanlı anlatısıyla, İstanbul Modern ziyaretçileri, müze mimarisi ve Boğaziçi’yle de etkileşim kurdu.