FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR? (2016)

(Fantastic Beasts and Where to Find Them)



J.K. Rowling’in ‘Harry Potter’ serisinin geçtiği evrenden gelen başka bir hikâye. “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” Hogwarts Büyücülük Okulu’nda okutulan “ders kitapları”ndan biri... Macera, 1926’da kitabın yazarı Newt Scamander’in New York’a geldiği dönemde geçiyor. Açılış sahnesinde gördüğümüz gazete manşetleri, dünyanın gergin bir dönemden geçtiğini haber veriyor. Büyücülerin dahi kontrol edemediği gizemli canavar New York’ta cirit atarken, birileri ısrarla büyücü-insan çatışmasını körüklüyor. El çantasıyla New York’a gelen Scamander’in amacı ise kıymetli canavarlarından birini Arizona çöllerine bırakıp dönmek. Ama Goldstein (Katherine Waterston) adlı işgüzar büyücü yüzünden kendini New York’ta yaşanan gerilimin orta yerinde buluyor. 1920’lerin New York’unun dekor olarak çok iyi kullanıldığı filmde büyücüler, Yeni Dünya’nın azınlık topluluklarından biri olarak gösteriliyor. (BluTV – Netflix)