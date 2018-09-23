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Bu yolun anahtarı sadece 3 kişide var

Tokat'ta kent merkezine bağlı Yelpe köyüne ulaşımın sağlandığı yol, yolun arazisinden geçtiği kişi tarafından demir kapı yapılarak kapatıldı. Arazi sahibi, kilitlediği kapının anahtarını ise sadece köyden öğrencileri kent merkezine götüren 2 servis aracı sürücüsüne verdi

23.09.2018 - 12:13 | Güncelleme: AA

Tokat'ta kent merkezine bağlı Yelpe köyüne ulaşımın sağlandığı yol, arazisinden geçtiği kişi tarafından demir kapı yapılarak kapatıldı.

AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Dedeli köyünden geçen ve Yelpe köyüne giden yol, iki köy arasında yaşanan mera anlaşmazlığının ardından yaklaşık 4 yıl önce Dedeli köyü sakinlerince kapatılmıştı.

Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri köylerine ulaşımı, komşuları Gümenek köyünden Mustafa Kasın'ın arazisinde yapılan yoldan sağlamaya başladı.

Birkaç gün önce arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptıran Kasın, kapıyı da kilitledi.

Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi.

Kapıdan ayrıca, servis sürücülerinin geçtiği saatlerde araçlarıyla gelen köydeki ilkokulda görev yapan 3 öğretmen geçebiliyor.

 

Arazisinden geçen yoldan sadece servis araçları ile öğretmenlerin geçmesine izin veren Kasın, başka araç geçişine ise izin vermiyor. Köylüler ulaşımı engebeli araziden sağlıyor.

Yelpe Köyü Muhtarı Şevki Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dedeli köyü ile aralarında uzun yıllardır süren mera davaları bulunduğunu söyledi.

Meranın köylerine ait olduğunu savunan Çelik, "Yıllar önce açılan davayı kazandık ve meranın bize ait olduğu kesinleşti. Bize, 'İlla biz buraya göçeceğiz, yoksa yoldan sizi koymayız' dediler. Vermeyince de yolumuzu kapattılar." dedi.

"BU ŞEKİLDE MAPUS OLARAK KALDIK"

Daha sonra Gümenek köyünden geçen yolu kullanmaya başladıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Ancak arazi sahibi kapı koyup bu yolu da kapattı. Kapıdan köyümüze yaklaşık 3 kilometre daha mesafe var. Yoldan sadece öğretmenler ve servis aracı geçebiliyor. Köyümüzde 97 hanede 600 kişi var. Yıllardır yolumuzu açamadık. Ayrı bir yol yapılıyordu, kamulaştırma sorunu nedeniyle orası da tamamlanmadı. 'Yolunuzu yapacağız' diyorlar. Yoksa bu şekilde mapus olarak kaldık."

Köy sakinlerinden Halil İbrahim Bay yollarının kapalı olduğuna işaret ederek, mağdur olduklarını sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini aktardı.

Mustafa Kasın ise yolun kendi arazisinden geçtiğini, öyle uygun gördüğü için ulaşıma izin vermediğini söyledi.

İl Özel İdaresi yetkilileri de sorunun çözümü için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

 

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