Buckingham'dan Prens Harry ile Markle'a tebrik 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Buckingham Sarayı, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin tebrik etti.

Kraliyet ailesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Lilibet Diana'nın doğumundan dolayı Sussex Dükü ve Düşesi'ni tebrik ederiz! Kraliçe, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi ve Cambridge Dükü ve Düşesi, haberlerden çok memnun. Lilibet, Majestelerinin 11. torununun çocuğu." ifadeleri kullanıldı.

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 6, 2021

Prens Harry'nin babası Galler Prensi Charles ve kardeşi Cambridge Dükü Prens William da çifti sosyal medya hesaplarından tebrik etti. Prens Charles, "Bebek Lilibet Diana'nın gelişi için Harry, Meghan ve Archie'yi tebrik ederim. Bu özel zamanda hepsine iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, "Bebek Lili'nin gelişiyle ilgili mutlu haberden hepimiz çok memnunuz" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da çifte doğum haberiyle ilgili tebriklerini iletti. Johnson, "Sussex Dükü ve Düşesini kızlarının doğumu için kutluyorum" dedi