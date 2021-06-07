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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry ile Meghan Markle'a tebrik - Haberler
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Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry ile Meghan Markle'a tebrik

Buckingham Sarayı, ikinci çocuklarını dünyaya getiren Prens Harry ile Meghan çiftini tebrik etti.

SON DAKİKA: Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry ile Meghan Markle'a tebrik - Haberler
Buckingham'dan Prens Harry ile Markle'a tebrik
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Buckingham Sarayı, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin tebrik etti.

Kraliyet ailesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Lilibet Diana'nın doğumundan dolayı Sussex Dükü ve Düşesi'ni tebrik ederiz! Kraliçe, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi ve Cambridge Dükü ve Düşesi, haberlerden çok memnun. Lilibet, Majestelerinin 11. torununun çocuğu." ifadeleri kullanıldı.

Prens Harry'nin babası Galler Prensi Charles ve kardeşi Cambridge Dükü Prens William da çifti sosyal medya hesaplarından tebrik etti. Prens Charles, "Bebek Lilibet Diana'nın gelişi için Harry, Meghan ve Archie'yi tebrik ederim. Bu özel zamanda hepsine iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, "Bebek Lili'nin gelişiyle ilgili mutlu haberden hepimiz çok memnunuz" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da çifte doğum haberiyle ilgili tebriklerini iletti. Johnson, "Sussex Dükü ve Düşesini kızlarının doğumu için kutluyorum" dedi

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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