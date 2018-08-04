Budapest Honved - Paksi SE maçı öncesi rakamlar

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Budapest Honved, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Paksi SE takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Budapest Honved 6 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Paksi SE 2 puanda ve 7. sırada. Budapest Honved son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Paksi SE son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 522 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Budapest Honved kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Paksi SE sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler.

Budapest Honved son hafta oynanan Paksi SE maçında 1-0 kazandı.

Paksi SE ise Budapest Honved karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Budapest Honved, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Budapest Honved, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Paksi SE ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paksi SE, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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