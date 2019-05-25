Ağrı iftar saati 25 Mayıs 2019

Mübarek ayın 20. gününe ulaştık. Bugün 20. oruçlar Müslümanlar tarafından tutuluyor. Ağrı iftar saati de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ağrı iftar vakti saat kaçta? İşte 2019 Ağrı Diyanet iftar saatleri ve Ramazan İmsakiyesi

Ayrıca RAMAZAN 2019 sayfamızdan "Bugün ne pişirsem?, İftar duası ve iftar bilgileri" gibi bir çok detaya ulaşabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar...

AĞRI İFTARA NE KADAR KALDI?

AĞRI İFTAR SAATLERİ 2019

TARİH İFTAR 06-05-2019 Pazartesi 19:13:00 07-05-2019 Salı 19:14:00 08-05-2019 Çarşamba 19:15:00 09-05-2019 Perşembe 19:16:00 10-05-2019 Cuma 19:17:00 11-05-2019 Cumartesi 19:18:00 12-05-2019 Pazar 19:19:00 13-05-2019 Pazartesi 19:20:00 14-05-2019 Salı 19:21:00 15-05-2019 Çarşamba 19:22:00 16-05-2019 Perşembe 19:22:00 17-05-2019 Cuma 19:23:00 18-05-2019 Cumartesi 19:24:00 19-05-2019 Pazar 19:25:00 20-05-2019 Pazartesi 19:26:00 21-05-2019 Salı 19:27:00 22-05-2019 Çarşamba 19:28:00 23-05-2019 Perşembe 19:29:00 24-05-2019 Cuma 19:30:00 25-05-2019 Cumartesi 19:30:00 26-05-2019 Pazar 19:31:00 27-05-2019 Pazartesi 19:32:00 28-05-2019 Salı 19:33:00 29-05-2019 Çarşamba 19:34:00 30-05-2019 Perşembe 19:34:00 31-05-2019 Cuma 19:35:00 01-06-2019 Cumartesi 19:36:00 02-06-2019 Pazar 19:37:00 03-06-2019 Pazartesi 19:37:00 04-06-2019 Salı 19:38:00

İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

-Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.



-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

RAMAZAN ORUCU KIMLERE FARZDIR?

Habertürk yazarı M.Fatih Çıtlak, Ramazan Sohbetleri köşesinde oruç ibadeti ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Büluğa ermiş, aklı başında kadın ve erkek her Müslüman’a, Ramazan’da oruç tutmak bir kulluk borcudur ve farz-ı ayndır. Büluğa ermemiş çocukların oruç tutması ise farz olmamakla beraber onları da namaz gibi, küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak, oruca heveslendirmek lazımdır.

Yolcu ve hasta olanlara da oruç farzdır. Ancak Ramazan’da tutmaları mecburi değildir. Çünkü Ramazan orucunun Ramazan içinde edasının farz olması için, sıhhat ve ikamet şarttır. Yolcular ile hasta olanlara şeriatın izin ve ruhsatı vardır. Dilerlerse oruçlarını Ramazan’da tutarlar, dilerlerse yolcular yolculuktan evlerine döndüklerinde, hastalar da iyi olduklarında gününe gün kaza ederler.

ORUCUN ŞARTLARI NELERDIR?

Oruçla mükellef olmak için İslâm dininin muhatap kabul ettiği kişi, yani akıl baliğ olmak şartı vardır. Bu şarta sahip olmayan kişi oruç tutmakla mükellef değildir. Mükellef olmasalar da henüz büluğ çağına erişmemiş çocuklar oruç tutabilirler.

Orucun yerine getirilmesinin farz olması için oruç tutmaya engel olacak derecede hastalık olmaması ve seferi olmama şartı da vardır. Hasta olana veya seferi olana bu durumları devam ettiği müddetçe oruç tutmak farz değildir, ancak şartlar müsait olduğu takdirde oruçlarını tutabilirler.

Bir orucun edasının sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyet edilmeden tutulan oruç dinen geçerli değildir ve önemli bir hatırlatma, muayyen günleri dolayısıyla oruç tutamayan kadınlar tutamadıkları günleri daha sonra kaza ederler.