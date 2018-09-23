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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cuma günü altının gram fiyatı yükselişle başlamıştı. Dolar kurundaki değer yaıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 1,06 azalışla 241,60 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Tam altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Eylül güncel altın fiyatları...