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        Haberler Bilgi Gündem Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2025 Salı Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

        15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Salı bugün Borsa İstanbul tatil mi, işlem yapılıyor mu?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Resmi tatil günleri arasında yer alan 15 Temmuz, hafta içine denk denk geliyor. Bu sebeple 15 Temmuz'da borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Peki, 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2025 Salı bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu? İşte 2025 Borsa İstanbul tatil takvimi ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:23
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri ile kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz’da borsanın çalışma durumu merak ediliyor. Bu sebeple 2025 Borsa İstanbul’un resmi tatil günleri takvimi yatırımcılar tarafından inceleniyor. Peki, 15 Temmuz’da borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2025 Salı bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu? İşte detaylar…

        2

        15 TEMMUZ’DA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

        Buna göre; 15 Temmuz 2025 Salı günü Borsa İstanbul kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.

        3

        BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

        Borsa İstanbul, bir günlük resmi tatilin ardından 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hizmet vermeye devam edecek.

        11 Temmuz 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2025 Çarşamba gerçekleşecek.

        14 Temmuz 2025 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2025 Perşembe gerçekleşecek.

        4

        15 TEMMUZ’DA BANKALAR AÇIK MI, EFT-HAVALE YAPILIR MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için bugün özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.

        Resmi tatillerde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Buna göre EFT işlemleri, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

        Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.

        5

        2025 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ

        1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı

        29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı

        30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı

        23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

        1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

        19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

        5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı

        15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

        30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı

        28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı

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