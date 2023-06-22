Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapay zeka ile yaratılan mutlu sonlarda 10 ünlü çift hala beraber olsaydı nasıl olurdu?

Son günlerde yapay zekanın oluşturduğu alternatif mutlu sonlar sosyal medyada oldukça popüler oldu. Bir zamanlar aşkları ile konuşulan dünyaca ünlü yıldızlar hala beraber olsalardı bugün nasıl görünürlerdi, yapay zeka cevapladı. İşte, alternatif mutlu sonlar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    1. JENNIFER ANISTON VE BRAD PITT
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    2. LEONARDO DİCAPRİO VE GİSELE BÜNDCHEN
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    3. WİONA RYDER VE JOHNNY DEPP
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    4. PENELOPE CRUZ VE TOM CRUİSE
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    5. SCARLETT JOHANSSON VE RYAN REYNOLDS
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    6. JARED LETO VE CAMERON DİAZ
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    7. SANDRA BULLOCK VE KEANU REEVES
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    8. KRİSTEN STEWART VE ROBERT PATTİNSON
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    9. RYAN GOSLİNG VE RACHEL MCADAMAS
  • Bugün hala birlikte olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte, merak edilen 10 ünlü!

    10. MİLEY CYRUS VE LİAM HEMSWORTH

     

    Kaynak ve Fotoğraf: Brightside

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.