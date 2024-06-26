2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna yükselirken B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya tur atlayan taraf oldu. C Grubunda İngiltere ve Danimarka tur atlarken D grubu'nda Avusturya ve Fransa son 16'ya yükseldi. Maçların tamamlanmasının ardından gözler E ve F Grubu maçlarına çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 26 Haziran Çarşamba EURO 2024 bugünkü maçları...