Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Çarşamba EURO 2024 bugünkü maç programı
Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında üçüncü ve son maçlar oynanıyor. Dün C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka son 16 turuna kalmayı garantiledi. Öte yandan D Grubu'nda Avusturya süpriz bir şekilde lider olurken Fransa grubunu ikinci sırada tamamlayarak tur atladı. Nefes kesen maçlara sahne olan turnuvada bu akşam F Grubu ve E Grubu'nda ikişer kritik karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda? İşte, 26 Haziran EURO 2024 bugünkü maçları...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna yükselirken B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya tur atlayan taraf oldu. C Grubunda İngiltere ve Danimarka tur atlarken D grubu'nda Avusturya ve Fransa son 16'ya yükseldi. Maçların tamamlanmasının ardından gözler E ve F Grubu maçlarına çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 26 Haziran Çarşamba EURO 2024 bugünkü maçları...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Grup E:19.00 Slovakya- Romanya
Slovakya- Romanya maçı 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Frankurt Arena'da oynanacak olan maçı Alman hakem D. Siebert yönetecek.
Grup E:19.00 Ukrayna- Belçika
Stuttgart Arena'da oynanacak olan Ukrayna- Belçika maçı 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem A. Taylor yönetecek.
Grup F:22.00 Gürcistan- Portekiz
Arena AufSchalke'de oynanacak olan Gürcistan- Portekiz maçı 22.00'da başlayacak ve mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem S. Scharer yönetecek.
Grup F:22.00 Çekya- Türkiye
Çekya- Türkiye maçı 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Almanya'nın Hamburg takımının ev sahipliği yaptığı Volksparkstadion'da oynanacak olan karşılaşmada Rumen hakem I. Kovacs düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Milli takımımızın ve rakibi Çekya'nın mücadeleye şu kadrolarla çıkması bekleniyor.
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Ahmetcan, Ferdi, Hakan, İsmail, Barış Alper, Arda, Kenan, Cenk
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil