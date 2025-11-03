Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 3 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi!
3 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Buna göre bugün hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. 3 Kasım Pazartesi günü yapılacak Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
20.00 İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 3)
Trendyol 1. Lig
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
23.00 Sunderland-Everton (beIN Sports 3)
İspanya La Liga
23.00 Real Oviedo-Osasuna (S Sport ve S Sport Plus)
İtalya Serie A
20.30 Sassuolo-Genoa (S Sport 2 ve S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)
22.45 Lazio-Cagliari (S Sport 2 ve S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)