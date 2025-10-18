Bugün hava nasıl? Meteoroloji açıklamaları ile 18 Ekim Cumartesi il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre güncel hava durumu araştırılıyor. Hafta sonu havanın nasıl olacağı merak konusu haline geldi. Peki, bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 18 Ekim Cumartesi günü için Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri...
Yurt genelinde serin hava etkisini göstermeye başladı. Kasım ayına kısa bir süre kala sıcaklıklarda yaşanan düşüşler dikkat çekiyor. 18 Ekim Cumartesi günü için dışarıda planı olanlar merak içerisinde güncel hava durumuna ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 18 Ekim Cumartesi hava durumu...
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'i kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
İSTANBUL 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu