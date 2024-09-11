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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül 2024 Çarşamba İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu! Meteoroloji'den yağış uyarısı

        Meteoroloji'den yağış uyarısı! 11 Eylül bugün hava nasıl olacak?

        Eylül ayının gelişiyle birlikte ülke genelinde yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji, batı bölgelerinde şiddetli olması beklenen yağışlı hava konusunda önemli uyarılarda bulundu. Peki, Bugün hava nasıl olacak, yağışlar devam edecek mi? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 11 Eylül 2024 Çarşamba İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 00:57 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:57
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        1

        'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Beklenen yağışlarla hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C azalması bekleniyor. Nemin arttığı bölgelerde ise gündüz saatlerinde sıcaklıklar bunaltmaya devam ediyor. İşte 11 Eylül 2024 Meteoroloji ile Türkiye geneli hava raporu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemizin batı kesimleri ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 22°C, 29°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        4

        ANKARA 19°C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        5

        İZMİR 21°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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