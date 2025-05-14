Bugün hava nasıl olacak? 14 Mayıs Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Mayıs ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 14 Mayıs Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı