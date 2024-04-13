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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Bayramın sona ermesiyle beraber tatilin son günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar 14 Nisan Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. MGM her gün güncel olarak yurt genelindeki hava durumunu paylaşıyor. İşte, MGM verilerine göre 14 Nisan Pazar günü İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 00:18 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:18
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        Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hava sıcaklıklarındaki yükseliş devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün güncel olarak yurt genelindeki hava durumunu vatandaşlarla paylaşıyor. Bu tabloya göre yurdun doğusunda sağanak yağış hakim. İşte, 14 Nisan Pazar ülke genelinde hava durumu...

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        14 NİSAN PAZAR YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

        Haftanın son gününe yurdun doğusu sağanak ve gök gürültülü yağmurla başlayacak. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak yağmur yağışı haftanın ilerleyen günlerinde etkisini kaybedecek.

        İç Anadolu ve yurdun batısında ise güneşli ve yazdan kalma bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgesinde yağış beklenmiyor.

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        İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

        Başkent Ankara haftayı güneşli bir günle kapatacak. En düşük 10 derece olacak olan sıcaklıklar gün içerisinde 22 dereceye kadar yükselecek.

        İzmir'de ise vatandaşları yazdan kalma bir gün bekliyor. Sıcaklık 15 derece ve 27 derece arasında seyredecek. Nem oranının ise yüzde 87'lere dayanması bekleniyor.

        Megakent İstanbul ise sıcak ve nemli bir Pazar günü geçirecek. Termometrelerin 13 - 23 derece arasında seyredeceği İstanbul'da nem oranı yüzde 96 seviyelerine yükselecek.

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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