Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye'de bugün aynı anda birçok hava durumu yaşanacak. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları artarken, bazılarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 22 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
Türkiye'de yaz mevsimi devam ediyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'in batısı, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 3 ila 5 derece düşerken, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak. Peki, bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte, 22 Ağustos 2024 hava durumu...
22 AĞUSTOS 2024 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerin güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
22 AĞUSTOS PERŞEMBE BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar 24 ile 30 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde nem oranı yüzde 50'lerde seyretse de akşam 18.00'den sonra yüzde 85'e kadar çıkacak.
22 AĞUSTOS PERŞEMBE BUGÜN ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara güneşli ama bulutlu bir gün yaşıyor. Sıcaklıklar öğle vakti 32 dereyece kadar çıkacak ve akşam saatlerinde düşmeye başlayacak ancak buna zıt bir şekilde nem oranı akşam 21.00'den sonra yüzde 61'e çıkacak.
22 AĞUSTOS PERŞEMBE BUGÜN İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de öğleden sonra sıcaklıklar 36 dereceye kadar çıkıyor. Öte yandan, nem oranının ortalama yüzde 40 olarak seyretmesi sıcağa rağmen vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.