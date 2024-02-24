Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat Pazar günü Türkiye haftayı sıcak havayla kapatıyor!
Türkiye genelinde görülen değişken hava koşullarından izleniyor. Vatandaşların "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan tahminlerle yanıt buluyor. Bu tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında artış görülecek. İşte detaylar...
25 Şubat'ta hava nasıl olacak? İzin gününü dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar 25 Şubat Pazar günü için plan yapmadan önce hava durumuna yöneliyor. MGM'nin yaptığı açıklamalara göre yurt genelinde sıcaklıklarda artış gözlemleniyor. İşte, 25 Şubat'ta İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
YARIN (25 ŞUBAT) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbullular haftayı sıcak havalarla kapatack. En düşük 9 dereceyi görecek olan İstanbul'da dereceler 18'e kadar yükselecek.
Başkent Ankara'da ise puslu bir hava hakim. Ankara'da hava durumu Pazar günü en düşük 3 derece olmak üzere en yüksek 15 dereceyi görecek.
İzmir'de ise hava sıcaklıkları yükseliş gösteriyor. En düşük 10 derece olaak olan İzmir, 20 derecelere kadar görecek.
25 ŞUBAT YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Türkiye yavaş yavaş kışa veda ediyor. Yurt genelinde genel olarak bulutlu ve güneşli havalar hakim. Kar beklenmemekle beraber yağış beklentisi ile oldukça seyrek.