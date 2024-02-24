YARIN (25 ŞUBAT) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbullular haftayı sıcak havalarla kapatack. En düşük 9 dereceyi görecek olan İstanbul'da dereceler 18'e kadar yükselecek.

Başkent Ankara'da ise puslu bir hava hakim. Ankara'da hava durumu Pazar günü en düşük 3 derece olmak üzere en yüksek 15 dereceyi görecek.

İzmir'de ise hava sıcaklıkları yükseliş gösteriyor. En düşük 10 derece olaak olan İzmir, 20 derecelere kadar görecek.