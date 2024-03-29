30 MART CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Başkent Ankara'da Cumartesi hava durumu en düşük 9, en yüksek 22 dereceyi görecek. Şehir genelinde güneşli, az bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir Cumartesi günü yazdan kalma bir gün yaşayacak. Termometreler en düşük 13 dereceyi gösterirken gün içinde 27 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.