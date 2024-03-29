Shakira'dan Pique'ye gönderme: Şimdi erkeklerin ağlama zamanı

Shakira 12’nci albümüyle ilgili İngiliz Times Gazetesi'ne konuşurken, "Acının yaratıcılığa, hayal kırıklığının üretkenliğe, öfkenin tutkuya, kırılganlığın dayanıklılığa dönüşümü. Hayatımın pek çok parçası gözlerimin önünde parçalandı ve bir bakıma kendimi yeniden inşa etmek zorunda kaldım, kemikleri yerden toplayıp hepsini bir araya getirdim. Ve hepsini bir arada tutan yapıştırıcı da müzikti" açıklamasını yapmıştı.