Shakira'dan Pique'ye gönderme: Şimdi erkeklerin ağlama zamanı
Shakira, aldatıldığı için ayrıldığı eski sevgilisi Gerard Pique'yi ağzından düşürmüyor. Albüm tanıtımı için verdiği her röportajda Pique'ye gönderme yapan şarkıcı bu kez de "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı" dedi
Shakira, yeni albümü ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ı çıkarmaya yakın verdiği röportajlarda da şimdilerde albüm tanıtım söyleşilerinde de eski sevgilisi Pique’nin adını ağzından düşürmüyor.
"ŞİMDİ ÖZGÜRÜM"
Yedi yılın ardından ilk albümünü çıkaran Kolombiyalı yıldız, Jimmy Fallon’ı sunduğu Tonight Show adlı programda, albüm yapmakta geciktiğini söyledi ve nedeni olarak Gerard Pique'yi gösterdi. 47 yaşındaki şarkıcı, "Zamanım yoktu. Koca faktörü etkili oldu. Şimdi kocam yok. Evet kocam beni aşağı çekiyordu. Şimdi özgürüm ve gerçekten çalışabilirim" dedi.
"BİZ KADINLAR AĞLAMAYA MECBUR BIRAKILDIK"
Shakira’nın albümüne verdiği ad, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, yani ‘Kadınlar Artık Ağlamıyor’. Ünlü şarkıcı, albümü hakkında konuşurken, "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı. Uzun bir süredir, sırf kadın olduğumuz için elimizde bir senaryo ile ağlamaya mecbur bırakıldık. Çocuklarımızın, toplumun gözü önünde acımızı saklamak zorunda kaldık" dedi.
"PIQUE İÇİN KARİYERİMİ ASKIYA ALDIM"
Shakira, bir süre önce The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadesiyle dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde Zane Lowe'un programına katılan şarkıcı, "Kocamın olmaması bir yandan iyi oldu, beni aşağı çekiyordu. Şimdi çalışmak istiyorum. Şarkı yazasım var. Daha önce sahip olmadığım bir dürtü harekete geçti" demişti.
Shakira 12’nci albümüyle ilgili İngiliz Times Gazetesi'ne konuşurken, "Acının yaratıcılığa, hayal kırıklığının üretkenliğe, öfkenin tutkuya, kırılganlığın dayanıklılığa dönüşümü. Hayatımın pek çok parçası gözlerimin önünde parçalandı ve bir bakıma kendimi yeniden inşa etmek zorunda kaldım, kemikleri yerden toplayıp hepsini bir araya getirdim. Ve hepsini bir arada tutan yapıştırıcı da müzikti" açıklamasını yapmıştı.