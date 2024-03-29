Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok'tan Habertürk'te Fevzi Çakır'a açıklamalar.

Altınok'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün Keçiören'i gezdim. Akşam otobüs turu yaptık. Muhteşem bir sevgi seli vardı. Dün Etimesgut ve Sincan'da tur yaptık. Ondan önce Mamak'ta. Yine sevgi seli vardı. Son zamanlarda coşku, sevgi ve ilginin daha çok olduğunu görüyorum. Vatandaş büyük oranda kararını netleştirmiş. Artık Ankara hizmet bekliyor. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu. Ankara katma değer kazandıracak hiçbir hizmeti alamadı. Büyükşehir belediye başkanı Ankara'ya 100 söz vermişti, 90 tanesini yerine getiremedi. 2,5 ay hem uzun hem de kısa bir kampanya Ankara Büyükşehir Belediyesi için.

REKLAM "ANKARA ARTIK İSTANBUL TRAFİĞİNİ ARATMIYOR" Ulaşım'da ciddi bir problem var. Otobüs durakları hayli kalabalık ve kuyruklar uzamış durumda. Gittiğimiz ilçelerde de en çok ulaşım problemi var. Sincan'da ilk durakta binersen binersin, binemezsen mümkün değil. Otobüslerin içerisi balık istifi gibi. Yeni otobüsler alınması lazımdı. Filonun yenilenmesi lazımdı. En az 1000 otobüsün yenilenmesi lazımdı. Otobüsler dökülüyor, eski. 400 otobüs alındı ama yeterli deği. Trafikte ciddi problem var. Ankara trafiği artık İstanbul trafiğini aratmıyor. "EMEKLİLER, 18 YAŞ VE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ" Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın çoğu geri döndü. Sayın büyükşehir belediye başkanı 'yol yapsaydım da trafik mi olsaydı' diyor. Bunu hiçbir belediye başkanı adayı söylemez. Bunu yeni yollarla, alternatif bulvar, tünel, köprülü kavşak, alt geçitler, üst geçitlerle çözeceksin. En doğru çözüm toplu ulaşım araçları ve metrodur. 31 Mart'ta bütün emekliler, 18 yaş ve üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak.

"ANKARA'YA 80 KİLOMETRE METRO YAPACAĞIZ" 2000 tane yeni elektrikli otobüs alacağız. Şu an EGO'nun zararı 17 misli artmış. 5 yıl önce göreve geldiği rakam üzerinden 17 misli artmış. Bir yakıt, iki yedek parça üzerinden tasarruf edeceğiz. Ciddi anlamda gaz salınımı var. O zehir oranını azaltacağız. Daha yeşil bir Ankara olacağız. Ulaşım problemini hızlı bir şekilde çözeceğiz. 80 kilometre metro yapacağız Ankara'ya. Özellikle Çayyolu metrosunda miting alanı gibi kuyruk var. Bağlıca-Etimesgut-Eryaman ve oradan Sincan'a kadar metro devam edecek. Dikmen'de ciddi nüfus yoğunluğu var. Dikmen-Keklikpınar metrosu ve Gölbaşı metrosunu yapacağız.

"4950 KONUTU MUTLAKA TESLİM EDECEĞİZ" Ankara'da altyapı ve kanalizasyonla ilgili çok problem var. Ankaramızda ciddi kentsel dönüşüm planımız var. Bütün ilçelerde ne kadar kentsel dönüşüme girecek, eskiyen yapılar, binalar. Keçiören'de yüzde 80 kentsel dönüşüm planı yaptık. Dava açtılar o planlar iptal oldu. Otopark problemini de çözüyorduk. Çankaya'da, Yen Mahalle'de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Başka yerlerde de var. 4950 konutu mutlaka 1-2 yıl içinde yapıp teslim edeceğiz. 15 yıldır mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini bitireceğiz. Yeşil alanı genişletiyoruz. Kent bütünlüğü ve kent estetiği de olacak. Herkesi yerinde dönüştüreceğiz, binaları birleştireceğiz ada bazında. Yeşil alan oranını da artırmış olacağız. Etimesgut ve Sincan'da da kentsel dönüşüm talebi var. Mamak'ta bir hayli var. Ankara'da kentsel dönüşüm planlarını 1 yıl içinde bitirmiş olacağız.

"BİR TANE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPILMADI" Ankara'da işsizlik problemi var maalesef. Ankara potansiyeli olan bir il. Ankara Sanayi Odası'nı ziyaret ettim. Şu an organize sanayi bölgelerine talep çok ama satacak 1 metre yer yok. Yatırımcı hazır ama 5 yılda Ankara'da yapılan bir tane organize sanayi bölgesi yok. Akyurt Sanayi Odası Başkanı 'altyapı yok, kanalizasyon yok' diyor. Bu olacak iş mi? Ankara'da ciddi bir kanalizasyon problemi var. Yağmur yağdı ve ilk defa 7 kişi öldü. Yağan yağmurlar da afet değil. Uyarmama rağmen oldu. Sorumlu belediye başkanı, sorumlu ASKİ. Izgara mazgallar temizlenmediği için yağan yağmur kanallara inmiyor. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya nehirler, kanyon, deniz oldu. Bir sürü iş yerini su bastı. İnsanlarımız mağdur oldu. Büyükşehir bunu ödemedi. Ankara'nın hızlı bir şekilde altyapısına yatırım yapılması gerekiyor.

"YAPTIĞIMIZ KULE İLE ANKARA'YI AYDINLATTIK" Biz proje bankasıyız. Sayın büyükşehir belediye başkanı 'mega projem yok, benden proje beklemeyin' diyor. Keşke kulemizi bir gelip görse. Kulede kuyruk var. Gece 12'ye kadar açık kule. Karanlık Ankara'yı da aydınlattık. Işıl ışıl. Türk bayrağımız da orada. Bilmiyorum o mu rahatsız etti sayın Yavaş'ı. Bizim yaptıklarımıza onun hayalleri yetişmez. Hala Ankara'ya barınak yapamayan bir belediye başkanı var. Dünyada marka değeri en yüksek olan yer neresidir? Eyfel 1899'da kuleyi radyo istasyonu olarak yapıyor. Diyorlar ki 'demir yığınını doldurdun'. Şu anda dünyada en çok ziyeret edilen yer Eyfel. Bütün dünya ziyarete gidiyor. Fransız yapıyor da biz niye yapmıyoruz.

"ANKARA'YI CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ" Anka Park'ta kamu zararı oldu. 6 bin anıt ağaç kurudu. Biz orayı açacağız. Dev bir akvaryum yapacağız oraya. Başkentimize dev bir akvaryum yapacağız. 5 tane müze yapacağız. Bir de dijital müze yapacağız. 160 milyon çöpe atıldı. Ankaramızı her alanda bir cazibe merkezi yapacağız. Çanakkale ve Türk Tarih Müzesi 8-10 saatte gezibilecek. Çok projemiz var. Ulus'u öldürdü. Hıdırlıktepe'de davalar bitti. Tarih Kültür Yolu Projesi var. Yavaş, 5 yılda bunun ihalesini yapamadı. Ankara'nın turizm planı yok. Ama ne var? Çamur siyaseti var seçimler yaklaşırken.

"SU FİYATLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM OLACAK" Rakamlar sayın Yavaş'ı doğrulamıyor. Daha önce Ankara'da yardımlar yüzde 8 iken, kendi döneminde yüzde 3'e düşmüş. Yardımlar azalmış, biz yardımları çoğaltacağız. Bir taraftan da Ankaramızı dünya başkenti yapacağız. Emeklilerimize 5 bin lira vereceğiz. 2500 lira et parası vereceğiz. Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıyoruz. Doğalgaz desteğini 1000 TL'ye çıkaracağız. Çocuklarımıza kantin kart getiriyoruz. Alışverişini kantinden yapacak. 20 bin üniversite öğrencimize burs vereceğiz. Sosyal destekleri artıracağız. Bir sürü köyümüzün suyu, kanalı yok. Ankara'da 2 yılda suyu olmayan köy kalmayacak. Su aboneliğinden ücret almayacağız. Yılda köylerimize hibe 500 litre mazot vereceğiz. Tohum desteğini 5 tona çıkartıyoruz. Bunlar hepsi ücretsiz olacak. Bütün köy yolllarımızı 2 yıl içinde pırıl pırıl yapacağız.

"8 BİN ELEKTRİKLİ TAKSİ ALACAĞIZ" Et ve süt fabrikası kurmak suretiyle Ankara'ya et ve süt ürünleri yüzde 50 ucuza satacağız. Ankaralı kendi ürettiğini kendi tüketecek. Ayrıca tarladan taze gelen ürünler tüketilecek. 8 bin taksi alacağız. Elektrikli taksi. 8-10 milyar arası maliyeti var. Havanın kirlenmesini önleyeceğiz. Daha yeşil ve t emiz bir başkent. Taksi sahiplerimiz akaryakıta verdikleri, yedek parçaya ödedikleri parayla 2,5 yılda taksinin sahibi olacak. Ankara'da yeni bir dönem başlatacağız. 31 Mart'ta göreve gelir gelmez belediye meclis kararı alacağız. Ankara'yı dünya başkenti yapacağız.

"MANSUR YAVAŞ BANA ÇAMUR ATIYOR" Sayın Yavaş '600 tane dairesi var' dedi. Mal varlığım azalmış. Belediye başkanı olmadan önce almışız. Azalmış, çoğalmamış. Ama bir çamur, yalan ve iftira kampanyası. 'Ben 600 dairemin olmadığını ispat edeceğim eğer varsa istifa edeceğim, zerre onurun varsa, yalan atıyorsun, çamur atıyorsun, o zaman sen istifa edecek misin?' dedim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yazdım. Bakanlık cevabında 'Antalya il ve ilçeleri sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır' diye cevap verdi. Bu haberlerle ilgili dava açtım. Hem ceza hem tazminat davası. Gördüğünüz gibi sayın Yavaş iftira atmıştır, yalan söylemiştir.

"SAYIN YAVAŞ BU MAAŞLA O EVİ ALAMAZ" Sayın Yavaş Londra'da kızına ev alıyor. 'Efendim 4 milyon lira gönderdim' diyor. Sen belediye başkanı olduğun sürece 4 milyon lira maaş gönderemezsin. Tapu kayıtlarına göre 2023 yılında almış. Şu an Çayyolu Ümitköy'de oturduğu yer 25 milyon liradır. Bu evi belediye başkanı olduğu yıllarda oldu. Sen hangi maaşla bu evi aldın, orada oturuyorsun. Aldığı maaşları biriktirse yine böyle evde oturamaz. Bu hesapları kendi vermesi lazım. Belediye başkanı olduktan sonra bunu satın alıyor. Bunların hepsinin tapu kayıtları bizde var. Sayın yavaş sık sık Londra'ya gidiyor. Londra'da ne işler yapıyor? Bir milliyetçi, ülkücü, vatansever, Atatürkçü, ulusalcı. Burada İşçi Parti'sinden Corbi var. Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır. Burada onunla fotoğrafı var.