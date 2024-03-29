Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sandık Kurulu İftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gençler, dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Yetime, öksüze, başı dara düşen herkese sahip çıkmaya devam edeceğiz. Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hakkın rızasını hakkımızın duasını almak için çalıştık. İstanbul'u belediye başkanı olarak yönetirken de başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için çaba sarf ettik.

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"HALKIM EKREM EFENDİYE BÖYLE BİR YOL GÖSTERMEYECEK"

Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inanan kadro olarak yetkiyi hiçbir zaman başka yerlerde aramadık. Milletten alamadıkları iktidar yetkisi darbe eliyle gasp etmeye can atanlar vardı. Pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit olduk. CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayı bu oyunların peşinde. Benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek.

"İSTANBUL'LA İLGİSİ OLMAYAN İLGİLİ BİR OYUN OYNANIYOR"

Biz Allah'ın izniyle muradımıza ereceğiz. Kazanmak değil kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar bu görüntülerin siyaseti kirlettiği ortamda kimse böyle bir tabloyu siyasi görüş farklılığıyla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de hakikatler değişmiyor. Bu seçimde bilhassa İstanbul'da şehrin geleceğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor.