Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylelikle şimdiye kadar takviye diyet gıdası "beni-koji" ile bağlantılı ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerin cinsiyeti ve yaşı açıklanmadı.

Hayatını kaybedenlerin "ölüm sebeplerinin tespiti" için tetkiklerin sürdüğü duyuruldu.

Üründeki sorunu henüz tespit edemeyen Japon üreticinin, bu soruna "küften türetilen bilinmeyen bir maddenin" yol açabileceğinden şüphelendiği aktarıldı.