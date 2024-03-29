Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

        Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

        Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen bir kişi daha yaşamını yitirdi.

        Böylelikle şimdiye kadar takviye diyet gıdası "beni-koji" ile bağlantılı ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerin cinsiyeti ve yaşı açıklanmadı.

        Hayatını kaybedenlerin "ölüm sebeplerinin tespiti" için tetkiklerin sürdüğü duyuruldu.

        Üründeki sorunu henüz tespit edemeyen Japon üreticinin, bu soruna "küften türetilen bilinmeyen bir maddenin" yol açabileceğinden şüphelendiği aktarıldı.

        93 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYOR

        Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, "beni-koji" tüketen toplamda 93 kişinin halihazırda hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

        REKLAM

        Bakanlık, şimdiye kadar firmanın, ürüne yönelik 12 bine yakın şikayet aldığını açıkladı.

        Bakanlığın, merkezi güneydeki Osaka metropolünde yer alan firmaya yönelik soruşturma başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

        Firmanın 2023 yılında 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya sattığı aktarıldı.

        1919 yılında kurulan Kobayashi Pharmaceutical Co. ilaç ve farmasötik firmasının, reçetesiz olmak üzere geniş yelpazede sağlık, hijyen ve gıda takviyesi ürünü sattığı biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Zaniolo piyangosu!
        Zaniolo piyangosu!
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?