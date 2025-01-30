Bugün hava nasıl olacak? 30 Ocak Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ocak Perşembe gününe ilişkin il il hava durumu raporunu kendi sitesi üzerinden erişime sundu. Yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Ocak 2025 Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 30 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Ocak 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 30 OCAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli