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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Bugün (9 Ocak Salı) İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu ile yarın yağmur veya kar yağacak mı?

        Bugün hava nasıl olacak? Bugün kuvvetli sağanak var!

        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu plan yapacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bu hafta Türkiye'yi ilginç bir hava durumu süreci bekliyor. Genel olarak yağışlı bir haftanın etkisine girsek de karlı hava da kendini gösterecek. Ancak kar yağışı kısa bir süre sonra yerini güneşli havaya bırakacak. Peki, 9 Ocak Salı hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 00:22 Güncelleme: 09.01.2024 - 00:22
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        Türkiye, bu sene geç de olsa kış mevsimine girecek. Bu hafta yavaş yavaş kar yağışları kendini gösterirken genel olarak sıcaklıkların düşeceği ve yağışların artacağı bir hafta bizi bekliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün (9 Ocak Salı) hava nasıl olacak? İşte, 9 Ocak Salı hava durumu..

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        BUGÜN (9 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

        Ankara haftaya yağışla başladı ve yarın da aynı şekilde kentte yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek.

        İzmir de kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek kentlerden. 9 Ocak günü, yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında değişecek.

        İstanbul'da 8 Ocak'ta başlayan yağışlar 10 Ocak'a kadar devam edecek. Ancak yarın sıcaklıklar düşecek ve gün içerisinde kentte 4 ile 6 derece arası sıcaklıklar hakim olacak.

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        9 OCAK BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yavaş yavaş karlı havanın etkisine giriyor. Bu hafta genel olarak yağışlı olsa da yer yer kar yağışı da kendini gösterecek.

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        İSTANBUL'DA (8 OCAK) HAVA NASIL?

        İstanbul bugün yağışlı bir güne uyandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış öğlen vakti etkisini kaybederek; akşam saatlerinde yerini bulutlu ancak yağışsız havaya bırakacak. Sıcaklıklar 5 ila 13 derece arasında değişecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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