Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu raporu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL VE KARADENİZ İÇİN AKŞAM UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 5 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor.