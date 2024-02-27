Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 27 Şubat Türkiye geneli hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü bir hava hakim olacak. Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken 27 Şubat Salı günü işe gitmek durumunda olanlar, "Bugün hava nasıl olacak?" Sorusunun yanıtını arıyor. İşte MGM ile 27 Şubat Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'de sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 27 Şubat hava durumu raporu...
27 ŞUBAT SALI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da bugün hava yağışsız ve parçalı bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 14 dereceyi görürken; en düşük 7 derece olacak.
Ankara'da hava kapalı çok bulutlu olacak. Başkentte yarın hava sıcaklıkları 3-14 derece arasında seyredecek.
İzmir'de de bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 20 dereceye kadar çıkacak.
27 ŞUBAT SALI TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji hava durumu raporuna göre; yarın Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin bazı ilçelerinde hafif yağmur yağışı etkili olacak. Yurdun Doğu Anadolu Bölgesi ise puslu havanın etkisi altına girecek. Ardahan'da termometreler bugün eksi 19'a kadar düşecek ve en soğuk kentimiz olacak. Öte yandan Aydın ise bulutlu olsa da hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak ve en sıcak ilimiz olacak.