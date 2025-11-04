Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 4 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Kasım ayının gelişiyle birlikte pastırma sıcaklarının etkisine giren Türkiye hafta ortasından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yeni haftada Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege'de etkili sağanak yağış görülecek. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 4 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 01:27 Güncelleme: 04.11.2025 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Salı gününden itibaren, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte MGM ile 4 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        3

        HAVA SICAKLIĞI

        Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR

        Genellikle güney, salı günü Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        4

        İSTANBUL 14°C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR 14°C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        ANKARA 10°C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        Otomobil markete daldı!
        Otomobil markete daldı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı