Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 24 °C, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 19 °C, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE: Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 27°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 26°C, Parçalı bulutlu

MANİSA 28°C, Parçalı bulutlu

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 24°C, Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA 22°C, Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 21°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, Parçalı ve çok bulutlu

VAN 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 21°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam ve gece saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ilk saatlerde Kuzey Ege’de 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.