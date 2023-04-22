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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda A101, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor?

A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri, bayramda market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan Cuma gününde marketler hizmet vermedi. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak konusu oldu. İşte 22 Nisan bugün bayramda A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma günleri ve saatlerine ilişkin detaylar...

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  • Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan 2023 Bayramın 2. günü A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

    Bayramda A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerin çalışma durumu ve saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 11 ayın sultanı geride kalırken 21 Nisan itibarıyla İslam aleminde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor. Bayramın ilk günü marketler hizmet vermezken gözler "Bugün marketler açık mı, kapalı mı? A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?" sorularına çevrildi. 22 Nisan bugün bayramda A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri....
  • Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan 2023 Bayramın 2. günü A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

    Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bayramın ilk günü kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.
  • Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan 2023 Bayramın 2. günü A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

    BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

    Bayramın ilk günü zincir marketlerin hepsinin (A101, BİM, ŞOK, Migros vb.) kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor.
  • Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan 2023 Bayramın 2. günü A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

    A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 

    A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.
  • Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan 2023 Bayramın 2. günü A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

    BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan 2023 Bayramın 2. günü A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

    ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan 2023 Bayramın 2. günü A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

    MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Migros imarketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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