Bayramda A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerin çalışma durumu ve saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 11 ayın sultanı geride kalırken 21 Nisan itibarıyla İslam aleminde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor. Bayramın ilk günü marketler hizmet vermezken gözler "Bugün marketler açık mı, kapalı mı? A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?" sorularına çevrildi. 22 Nisan bugün bayramda A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri....