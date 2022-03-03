TV yayın akışı 3 Mart Perşembe diziseverler tarafından araştırılıyor. Programlar, film, dizi, ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler bugün TV’de hangi diziler olduğunu araştırıyor. 3 Mart Perşembe akşamı; Mahkum, Camdaki Kız, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Bir Zamanlar Çukurova dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 3 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;